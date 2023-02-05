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  • У “Дії” тепер можна отримати витяг замість довідки про місце проживання: як саме

У “Дії” тепер можна отримати витяг замість довідки про місце проживання: як саме

Сьогодні 15:40
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В Україні замість довідки про реєстрацію місця проживання можна отримати витяг з застосунку "Дія".

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Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Для того, щоб згенерувати витяг, потрібно зайти у застосунок “Дія”, натиснути “Послуги”, обрати пункт “Довідки та витяги”, обрати “Витяг про місце проживання” та натиснути “Замовити витяг”.

Заяву буде опрацьовано протягом декількох хвилин, якщо інформація про людину міститься у реєстрі — витяг буде сформовано. Крім того, є можливість завантажити витяг на телефон у PDF-форматі впродовж 24 годин. Батьки можуть замовити у застосунку витяг про місце проживання своїх дітей, – сказано у повідомленні.

Як саме замовити витяг, дивіться у відео:

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі з’явилися безкоштовні публічні Wi-Fi-зони: подробиці.

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