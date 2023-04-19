На Дніпропетровщині чоловік впав у шахту ліфта

У вівторок, 18 квітня, близько 12 години дня, до центру екстреної допомоги зателефонували місцеві мешканці та повідомили, що 73-річний чоловік впав з висоти.
Про це повідомив медик Володимир Грабовий.
Приїхавши на виклик, вони з’ясували, що літній чоловік, перебуваючи на робочому місці, звалився в 1,5 метрову шахту ліфта. Він вижив, але сильно травмувався. Постраждалому надали екстрену допомогу, знеболили, зафіксували тіло, підключили до капельниці та розпочали інфузійну терапію.
У чоловіка множинні переломи обох нижніх кінцівок та ключиці. На ношах його перенесли до карети швидкої та госпіталізували до однієї з лікарень Марганця.
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