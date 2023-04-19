У Дніпрі за добу народилося 25 немовлят: майже усі хлопчики

Життя продовжується!

Мешканці Дніпра, а також переселенці, для яких наше місто стало новим домом, живуть, працюють, створюють сім’ї та народжують дітей.

Так, тільки за минулу добу у Дніпрі народилося 25 немовлят.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Із них 8 дівчаток та 17 хлопчиків. Трьох діточок народили жінки-переселенки.

Вітаємо матусь, бажаємо їм та їхнім діткам здоров’я та миру!

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