На Дніпропетровщині чоловік напав з ножем на знайомого через ревнощі

Правоохоронці затримали 64-річного зловмисника.

У четвер, 9 листопада, у Кам’янському стався жахливий інцидент – 64-річний чоловік напав з ножем на 55-річного знайомого через ревнощі до колишньої дружини.

Про це повідомили в ГУ НП у Дніпропетровській області.

Постраждалого з ножовим пораненням у живіт госпіталізували, а нападника затримали.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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