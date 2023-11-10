На Дніпропетровщині чоловік напав з ножем на знайомого через ревнощі

У четвер, 9 листопада, у Кам’янському стався жахливий інцидент – 64-річний чоловік напав з ножем на 55-річного знайомого через ревнощі до колишньої дружини.
Про це повідомили в ГУ НП у Дніпропетровській області.
Постраждалого з ножовим пораненням у живіт госпіталізували, а нападника затримали.
Чоловіку повідомили про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
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