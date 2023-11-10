Приревновал к бывшей жене: на Днепропетровщине мужчина напал с ножом на знакомого

Правоохранители задержали 64-летнего злоумышленника.

В четверг, 9 ноября, в Каменском произошел ужасный инцидент: 64-летний мужчина напал с ножом на 55-летнего знакомого — он приревновал его к бывшей жене.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Пострадавшего с ножевым ранением в живот госпитализировали, а нападавшего задержали.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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