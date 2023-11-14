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  • На Дніпропетровщині 69-річний чоловік зарізав знайомого та переховувався у лісопосадці

На Дніпропетровщині 69-річний чоловік зарізав знайомого та переховувався у лісопосадці

Сьогодні 16:52
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Чоловіку загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 69-річний чоловік зарізав знайомого та переховувався у лісопосадці

У суботу, 11 листопада, на лінію “102” повідомили, що в одній із квартир міста Покров Нікопольського району виявлено мертвого 49-річного чоловіка.

Правоохоронці з’ясували, що між загиблим та його 69-річним знайомим виник конфлікт, під час якого пенсіонер схопив ніж та вдарив ним опонента у шию. Від отриманих поранень він помер. 

Зловмисник втік. Щоб уникнути покарання, він переховувався у лісопосадці. Поліцейські розшукали його та затримали.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області. 

12 листопада слідчі повідомили пенсіонеру про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тепер йому загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині 69-річний чоловік зарізав знайомого та переховувався у лісопосадціУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині 69-річний чоловік зарізав знайомого та переховувався у лісопосадціРусский

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