В Днепропетровской области 69-летний мужчина зарезал знакомого и скрывался в лесопосадке

В субботу, 11 ноября, на линию «102» сообщили, что в одной из квартир города Покров Никопольского района обнаружен мертвый 49-летний мужчина.
Правоохранители выяснили, что между погибшим и его 69-летним знакомым возник конфликт, во время которого пенсионер схватил нож и ударил им оппонента в шею. От полученных ранений он умер.
Злоумышленник сбежал. Чтобы избежать наказания, он скрывался в лесопосадке. Полицейские разыскали его и задержали.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
12 ноября следователи сообщили пенсионеру о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.
Читайте также:
Автор:
По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 13,6%.
В Синельниковском районе возле одного из домов раздался взрыв.
На место происшествия вызвали спасателей и полицейских.
Миграционники Днепра задержали гражданина Гамбии, нелегально жившего в Украине.
Большинство потребителей газа в Днепре привыкли передавать показания прибора учета с помощью интернета: в личном кабинете на сайте поставщика либо через чат-бот. Но из-за возможных отключений электричества с использованием этих средств передачи могут возникнуть проблемы.
Окунуться в старину в Днепре можно просто прогуливаясь по подъезду одного из бывших доходных домов – их довольно много сохранилось в центре города. В таких домах еще сохранились старинные железные лестницы – на вид очень хрупкие, но простоявшие уже более…
По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 13,6%.
В Синельниковском районе возле одного из домов раздался взрыв.
На место происшествия вызвали спасателей и полицейских.
Миграционники Днепра задержали гражданина Гамбии, нелегально жившего в Украине.
Стало известно, чем окончилась история семьи из Кривого Рога, где погиб 7-летний мальчик.
На рабочем рынке Днепра требуются специалисты самых разных сфер: от водителей и механиков до продавцов и директоров. Объединяет их то, что платить им готовы в среднем 50 тыс грн в месяц, а иногда и больше.
В Днепре спасали воина с тяжелой травмой головы.
Также в пользу потерпевших с осужденного взыскан моральный ущерб в размере 400 тыс. грн.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!