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  • В Днепропетровской области 69-летний мужчина зарезал знакомого и скрывался в лесопосадке

В Днепропетровской области 69-летний мужчина зарезал знакомого и скрывался в лесопосадке

Сегодня 16:52
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Мужчине грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.

Новости Днепра про В Днепропетровской области 69-летний мужчина зарезал знакомого и скрывался в лесопосадке

В субботу, 11 ноября, на линию «102» сообщили, что в одной из квартир города Покров Никопольского района обнаружен мертвый 49-летний мужчина.

Правоохранители выяснили, что между погибшим и его 69-летним знакомым возник конфликт, во время которого пенсионер схватил нож и ударил им оппонента в шею. От полученных ранений он умер.

Злоумышленник сбежал. Чтобы избежать наказания, он скрывался в лесопосадке. Полицейские разыскали его и задержали.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

12 ноября следователи сообщили пенсионеру о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.

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Новости Днепра про В Днепропетровской области 69-летний мужчина зарезал знакомого и скрывался в лесопосадкеУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области 69-летний мужчина зарезал знакомого и скрывался в лесопосадкеРусский

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