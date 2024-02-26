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  • На Дніпропетровщині 123 га природоохоронних земель незаконно віддали під сільгосп потреби

На Дніпропетровщині 123 га природоохоронних земель незаконно віддали під сільгосп потреби

Сьогодні 17:44
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У Дніпропетровській області державі повернули 123 гектари земель природного заказника, які незаконно віддали під городи.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 123 га природоохоронних земель незаконно віддали під сільгосп потреби

Як повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі, 123 гектари земель ландшафтного заказника, які мають природоохоронний статус, незаконно перебували у власності інших осіб, які використовували ці території не за призначенням.

Мова йде про землі ландшафтного заказника “Тернівський” вартістю майже 2 млрд грн. 

Правоохоронці встановили, що товариство на підставі підроблених документів здійснило реєстрацію права оренди земельної ділянки площею понад 123 га для сільськогосподарського виробництва. По суті, ці території віддали “під городи”. Це суперечить Закону України “Про природно-заповідний фонд” та іншим нормативним актам.

Суд скасував державну реєстрацію речових прав та повернув державі земельну ділянку на території ландшафтного заказника “Тернівський” вартістю майже 2 млрд грн.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 123 га природоохоронних земель незаконно віддали під сільгосп потреби

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 123 га природоохоронних земель незаконно віддали під сільгосп потреби

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині 123 га природоохоронних земель незаконно віддали під сільгосп потребиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині 123 га природоохоронних земель незаконно віддали під сільгосп потребиРусский

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