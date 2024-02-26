На Днепропетровщине 123 га природоохранных земель незаконно отдали под сельхоз нужды

В Днепропетровской области государству вернули 123 гектара земель природного заказника, незаконно отданных под огороды.

Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, 123 гектара земель ландшафтного заказника, имеющих природоохранный статус, незаконно находились в собственности других лиц, которые использовали эти территории не по назначению.

Речь идет о землях ландшафтного заказника «Терновский» стоимостью почти 2 млрд грн.

Правоохранители установили, что общество на основании поддельных документов осуществило регистрацию права аренды земельного участка площадью более 123 га для сельскохозяйственного производства. По сути эти территории отдали «под огороды». Это противоречит Закону Украины «О природно-заповедном фонде» и другим нормативным актам.

Суд отменил государственную регистрацию прав и вернул государству земельный участок на территории ландшафтного заказника «Терновский» стоимостью почти 2 млрд грн.

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