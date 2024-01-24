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Могли побити ногою чи палицею: у Дніпрі допомоги потребує котик-британець з травмованою щокою

Сьогодні 15:07
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У Дніпрі рятують котика з травмованою щокою.

Новости Днепра про Могли побити ногою чи палицею: у Дніпрі допомоги потребує котик-британець з травмованою щокою

Як розповіла кураторка мініпритулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик, допомога потрібна котику Султанчику, у якого розірвана щока. 

Котика, який стікав кров’ю, принесли до ветклініки. Волонтерка підозрює, що тварину могли побити або навіть вистрелити в неї з пістолета. Щока чотирилапого розірвана на шматки, стирчать м’язи та вибиті зуби. 

Султанчика вже готові прооперувати, однак притулку необхідно зібрати кошти для оплати операції. Самотужки волонтерка заплатити за лікування пухнастика не зможе. 

У котика є шанс на порятунок, але необхідно терміново зашити понівечену щоку. Наразі котик не може ні відкрити, ні закрити ротик. Годують чотирилапого через зонд.

Котик-британець потребує допомоги небайдужих людей. Попередньо, лікування обійдеться у щонайменше 13 тисяч гривень. 

Новости Днепра про Могли побити ногою чи палицею: у Дніпрі допомоги потребує котик-британець з травмованою щокою

Перерахувати гроші на лікування Султанчика можна за реквізитами нижче.

INSTAGRAM мініпритулку:

https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Усі соцмережі притулку можна знайти тут:

https://mssg.me/fond_umanchyk_olga

Куратор мініпритулку +380732350370 Ольга

Картки для допомоги:

4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk

Розрахунковий рахунок ПриватБанку:

БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299

Призначення: “благодійна допомога для котика Султанчика”

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Новости Днепра про Могли побити ногою чи палицею: у Дніпрі допомоги потребує котик-британець з травмованою щокоюУкраїнська

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