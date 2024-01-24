Могли побить ногой или палкой: в Днепре в помощи нуждается котик-британец с травмированной щекой

В Днепре спасают котика с травмированной щекой.

Как рассказала куратор мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик, помощь нужна котику Султанчику, у которого разорвана щека.

Истекавшего кровью котика принесли в ветклинику. Волонтер подозревает, что животное могли избить или даже выстрелить в него из пистолета. Щека четырехлапого разорвана на куски, торчат мышцы и выбитые зубы.

Султанчика уже готовы прооперировать, однако приюту необходимо собрать средства для оплаты операции. Самостоятельно волонтер заплатить за лечение пушистика не сможет.

У котика есть шанс на спасение, но необходимо срочно зашить изуродованную щеку. Пока котик не может ни открыть, ни закрыть ротик. Кормят четырехлапого через зонд.

Котик-британец нуждается в помощи неравнодушных людей. Предварительно лечение обойдется в минимум 13 тысяч гривен.

Перерахувати гроші на лікування Султанчика можна за реквізитами нижче.

INSTAGRAM мініпритулку:

https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Усі соцмережі притулку можна знайти тут:

https://mssg.me/fond_umanchyk_olga

Куратор мініпритулку +380732350370 Ольга

Картки для допомоги:

4149 4991 3681 6293 PrivatBank

4731 2196 3075 1208 PrivatBank

4441 1144 0474 0506 Monobank

5167 8031 0024 4404 OschadBank

4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk

Wise.com – міжнародні перекази

[email protected], Olga Umanchyk

Розрахунковий рахунок ПриватБанку:

БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ

IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH

ЄДРПОУ/ІПН: 40416474

МФО: 305299

Призначення: “благодійна допомога для котика Султанчика”

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