Мобільний наркомагазин: у Дніпрі спіймали торговця з великою партією канабісу

Про це повідомляє Патрульна поліція у Дніпропетровській області.
Патрульний екіпаж помітив, як на вулиці Паторжинського невідомий чоловік взяв у водія автомобіля Volkswagen пакунок, але побачивши службовий автомобіль, одразу кинув його назад у салон. Така поведінка видалася поліцейським підозрілою, тому вони вирішили перевірити громадян.
Під час перевірки водія та салону авто поліцейські виявили три пакети зі сліп-пакетами з речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну, та коробку з сигаретами з зазначеною речовиною. Водій пояснив, що це канабіс і він його розповсюджує.
На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила 49 сліп-пакетів та 8 цигарок. 27-річного водія доставили до відділення поліції для з’ясування всіх обставин події.
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