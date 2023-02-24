Мобільний наркомагазин: у Дніпрі спіймали торговця з великою партією канабісу

У Дніпрі наркоторговець намагався продати клієнтові канабіс, але попався на очі поліцейським.

Про це повідомляє Патрульна поліція у Дніпропетровській області.

Патрульний екіпаж помітив, як на вулиці Паторжинського невідомий чоловік взяв у водія автомобіля Volkswagen пакунок, але побачивши службовий автомобіль, одразу кинув його назад у салон. Така поведінка видалася поліцейським підозрілою, тому вони вирішили перевірити громадян.

Під час перевірки водія та салону авто поліцейські виявили три пакети зі сліп-пакетами з речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну, та коробку з сигаретами з зазначеною речовиною. Водій пояснив, що це канабіс і він його розповсюджує.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила 49 сліп-пакетів та 8 цигарок. 27-річного водія доставили до відділення поліції для з’ясування всіх обставин події.

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