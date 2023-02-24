Мобильный наркомагазин: в Днепре поймали торговца с крупной партией каннабиса

В Днепре наркоторговец пытался продать клиенту каннабис, но попался на глаза полицейским.

Об этом сообщает Патрульная полиция в Днепропетровской области.

Патрульный экипаж заметил, как на улице Паторжинского неизвестный мужчина взял у водителя автомобиля Volkswagen пакет, но, увидев служебный автомобиль, сразу бросил его обратно в салон. Такое поведение показалось полицейским подозрительным, поэтому они решили проверить граждан.

Во время проверки водителя и салона авто полицейские обнаружили три пакета со слип-пакетами с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическую, и коробку с сигаретами с указанным веществом. Водитель объяснил, что это каннабис и он его распространяет.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла 49 слип-пакетов и 8 сигарет. 27-летнего водителя доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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