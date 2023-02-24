В магазины Днепра могли попасть опасные фрукты

Так, по сообщению Госпродпотребслужбы, в Украину могли попасть опасные лаймы.
Специалисты сообщают, что в лаймах, которые ввезли в Украину из Бразилии, нашли ядовитый пестицид — диметоат. Известно, что импортом занималась киевская фирма ООО «ТС ПЛЮС», которая экспортировала фрукты от бразильской Brasfresh Importacao E Exportacao LTDA, Brazil; оптовик: Anaco Greeve International, Netherlands.
Госпродпотребслужба в Днепропетровской области предупреждает о возможности появления опасных лаймов в торговых сетях на территории области.
При обнаружении данного продукта в обращении срочно уведомлять Главное управление Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области по тел. (099) 723 16 99.
Диметоад – контактный пестицид, который используют для борьбы с вредителями. Он запрещен для использования в ЕС. Вещество относится к классу фосфорорганических соединений (сложный эфир фосфорной кислоты). Обладает системной активностью, кишечным и контактным действием.
Использование запрещенных пестицидов на пищевых культурах может быть вредным для здоровья человека. Высокая же концентрация этих веществ может привести к проблемам с нервной системой.
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