Житель Дніпра разом з іграшками розсилав поштою психотропи по всій Україні

Винахідливого наркокур'єра затримали в Дніпрі.

Житель Дніпра розсилав Україною небезпечні психотропи. Посилки з товаром він надсилав поштою в інші міста. Аби сховати наркотики, він засовував їх або в іграшки або негабаритну побутову техніку.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Своїх “клієнтів” зловмисник знаходив через Telegram-канали та інтернет-форуми. Наркобізнес приносив йому щонайменше 500 тисяч гривень прибутку щомісяця.

Наркотики і особливо небезпечні психотропні речовини розсилав поштою. Перед відправленням чоловік ховав їх в іграшки та негабаритну побутову техніку, – йдеться у повідомленні.

Для того, щоб його не викрили, наркокур’єр підписувався вигаданими іменами та використовував одноразові “сімки”. Чоловік постійно змінював одяг, головні убори та ходив у темних окулярах.

Втім, згодом його викрили. Вдома у жителя Дніпра знайшли кілька кілограмів небезпечного психотропу – синтетичного канабіноїду.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру. Він перебуває під вартою без права внесення застави.

Читайте також:

Українська

Автор: