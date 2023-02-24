Добрый знак: на Днепропетровщине заметили зимнюю радугу (ФОТО)

В небе над Днепропетровщиной заметили радугу.

В Покрове на Днепропетровщине на днях заметили радугу. Фотографиями природного явления поделились в сообществе на Facebook.

По словам местных жителей, зимнюю радугу видели в разных районах города и в пригороде. Покровчане полагают, что это хороший знак.

Зимняя радуга действительно явление необычное и нечастое. Увидеть его можно только в ясный морозный день при высокой влажности воздуха. Летом солнечные лучи преломляются во время дождя от водяных капель, а зимой для этого требуются кристаллы льда.

Радуга в зимний период имеет разные значения. По народным поверьям, это знак, что все скоро наладится. Однако это природное явление указывает на то, что холод будет с нами еще долго. В северной части Земли яркая зимняя радуга – символ богатства и приятных новостей.

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