Добрый знак: на Днепропетровщине заметили зимнюю радугу (ФОТО)

В Покрове на Днепропетровщине на днях заметили радугу. Фотографиями природного явления поделились в сообществе на Facebook.
По словам местных жителей, зимнюю радугу видели в разных районах города и в пригороде. Покровчане полагают, что это хороший знак.
Зимняя радуга действительно явление необычное и нечастое. Увидеть его можно только в ясный морозный день при высокой влажности воздуха. Летом солнечные лучи преломляются во время дождя от водяных капель, а зимой для этого требуются кристаллы льда.
Радуга в зимний период имеет разные значения. По народным поверьям, это знак, что все скоро наладится. Однако это природное явление указывает на то, что холод будет с нами еще долго. В северной части Земли яркая зимняя радуга – символ богатства и приятных новостей.
Читайте также:
Автор:
Нацбанк в честь годовщины полномасштабного вторжения рф выпустил памятную банкноту…
Вчера, 22 февраля, в Каменском в частном доме по улице…
В Никопольском районе сменили продолжительность комендантского часа.
В Каменском, что на Днепропетровщине, девушка-подросток вылезла на крест возле…
В Днепре даже во время полномасштабного вторжения продолжают работать рестораны, кафе и бары, поскольку работа экономики очень важна для поддержки воюющей страны. Бизнес активно работает и в Днепре не только открываются новые заведения, но и продаются уже существующие.
Сегодня год с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. За эти 365 дней страна пережила много тяжелых моментов, но также было много радости и побед. И украинцы были бы не украинцами, если бы не шутили даже во время войны. Журналисты…
В Днепре похитили и пытали днепрянина.
Воздушные силы подвели итоги за этот год войны.
Будьте осторожны!
Над Сиднеем заметили "дементора".
Уже год украинские защитники и защитницы сдерживают российских захватчиков и шаг за шагом освобождают наши земли.
В Днепре задержали военного, который давал взятку.
По состоянию на 06:00 24 февраля в Днепре коммунальное хозяйство работает стабильно. Объекты критической инфраструктуры, медицинские учреждения и горожане теплом и водой.
Минеры продолжают "шутить".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!