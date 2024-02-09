Мінімальна видимість: Дніпро накрив густий туман (ФОТО)

Ввечері 9 лютого Дніпро накрив густий туман.

Якщо зранку в Дніпрі було сніжно, то надвечір значно потепліло і місто накрив щільний туман.

Дещо моторошні пейзажі туманного Дніпра потрапили до об’єктива Dnepr.info.

Цього разу синоптикам не вдалося заздалегідь попередили про туман, тому це явище застало містян зненацька.

Добряче накрило туманом Перемогу.

Ще щільніший туман у районі житлових масивів Тополь 1-3.

Якби не ліхтарі, то видимість була б мінімальною.

Закликаємо водіїв та пішоходів бути обережними, позаяк в таку погоду значно збільшується кількість аварійних ситуацій на дорогах. Тримайте безпечну дистанцію, зважайте на сигнали світлофора і не женіть.

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