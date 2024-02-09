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Мінімальна видимість: Дніпро накрив густий туман (ФОТО)

Сьогодні 18:31
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Ввечері 9 лютого Дніпро накрив густий туман.

Новости Днепра про Мінімальна видимість: Дніпро накрив густий туман (ФОТО)

Якщо зранку в Дніпрі було сніжно, то надвечір значно потепліло і місто накрив щільний туман. 

Дещо моторошні пейзажі туманного Дніпра потрапили до об’єктива Dnepr.info.

Цього разу синоптикам не вдалося заздалегідь попередили про туман, тому це явище застало містян зненацька. 

Новости Днепра про Мінімальна видимість: Дніпро накрив густий туман (ФОТО)

Добряче накрило туманом Перемогу. 

Новости Днепра про Мінімальна видимість: Дніпро накрив густий туман (ФОТО)

Новости Днепра про Мінімальна видимість: Дніпро накрив густий туман (ФОТО)

Ще щільніший туман у районі житлових масивів Тополь 1-3. 

Якби не ліхтарі, то видимість була б мінімальною.

Новости Днепра про Мінімальна видимість: Дніпро накрив густий туман (ФОТО)

Новости Днепра про Мінімальна видимість: Дніпро накрив густий туман (ФОТО)

Новости Днепра про Мінімальна видимість: Дніпро накрив густий туман (ФОТО)

Закликаємо водіїв та пішоходів бути обережними, позаяк в таку погоду значно збільшується кількість аварійних ситуацій на дорогах. Тримайте безпечну дистанцію, зважайте на сигнали світлофора і не женіть.

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Новости Днепра про Мінімальна видимість: Дніпро накрив густий туман (ФОТО)Українська Новости Днепра про Мінімальна видимість: Дніпро накрив густий туман (ФОТО)Русский

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