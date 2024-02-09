Минимальная видимость: Днепр накрыл густой туман (ФОТО)

Вечером 9 февраля Днепр покрыл густой туман.

Если утром в Днепре было снежно, то к вечеру значительно потеплело и город накрыл плотный туман.

Несколько жуткие пейзажи туманного Днепра попали в объектив Dnepr.info.

На этот раз синоптикам не удалось заранее предупредить о тумане, поэтому это явление застало горожан врасплох.

Изрядно накрыло туманом Победу.

Еще более плотный туман в районе жилых массивов Тополь 1-3.

Если бы не фонари, видимость была бы минимальной.

Призываем водителей и пешеходов осторожничать, так как в такую погоду значительно увеличивается количество аварийных ситуаций на дорогах. Держите безопасную дистанцию, учитывайте сигналы светофора и не гоните.

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