Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Минимальная видимость: Днепр накрыл густой туман (ФОТО)

Сегодня 18:31
просмотров

Вечером 9 февраля Днепр покрыл густой туман.

Новости Днепра про Минимальная видимость: Днепр накрыл густой туман (ФОТО)

Если утром в Днепре было снежно, то к вечеру значительно потеплело и город накрыл плотный туман.

Несколько жуткие пейзажи туманного Днепра попали в объектив Dnepr.info.

На этот раз синоптикам не удалось заранее предупредить о тумане, поэтому это явление застало горожан врасплох.

Новости Днепра про Минимальная видимость: Днепр накрыл густой туман (ФОТО)

Изрядно накрыло туманом Победу.

Новости Днепра про Минимальная видимость: Днепр накрыл густой туман (ФОТО)

Новости Днепра про Минимальная видимость: Днепр накрыл густой туман (ФОТО)

Еще более плотный туман в районе жилых массивов Тополь 1-3.

Если бы не фонари, видимость была бы минимальной.

Новости Днепра про Минимальная видимость: Днепр накрыл густой туман (ФОТО)

Новости Днепра про Минимальная видимость: Днепр накрыл густой туман (ФОТО)

Новости Днепра про Минимальная видимость: Днепр накрыл густой туман (ФОТО)

Призываем водителей и пешеходов осторожничать, так как в такую погоду значительно увеличивается количество аварийных ситуаций на дорогах. Держите безопасную дистанцию, учитывайте сигналы светофора и не гоните.

Читайте также:

Новости Днепра про Минимальная видимость: Днепр накрыл густой туман (ФОТО)Українська Новости Днепра про Минимальная видимость: Днепр накрыл густой туман (ФОТО)Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Какие услуги в больницах Днепра бесплатны: создан Гид по Программе медицинских гарантий
Новости Днепра
Сегодня 17:58
Какие услуги в больницах Днепра бесплатны: создан Гид по Программе медицинских гарантий

Национальная служба здоровья Украины разработала Гид по Программе медицинских гарантий.…

В центре Днепра мужчины устроили драку со стрельбой: видео и комментарий полиции
Новости Днепра
Сегодня 16:40
В центре Днепра мужчины устроили драку со стрельбой: видео и комментарий полиции

В четверг вечером, 8 февраля, в Днепре на проспекте Яворницкого…

В Днепре на трех популярных троллейбусных маршрутах добавили новую остановку
Новости Днепра
Сегодня 16:22
В Днепре на трех популярных троллейбусных маршрутах добавили новую остановку

В Днепре три троллейбуса получили новую остановку.

Кабмин разрешил ТЦК работать круглосуточно: детали
Новости Днепра
Сегодня 15:51
Кабмин разрешил ТЦК работать круглосуточно: детали

Кабинет Министров разрешил Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (военкоматам)…

Последние новости

Какие услуги в больницах Днепра бесплатны: создан Гид по Программе медицинских гарантий
Какие услуги в больницах Днепра бесплатны: создан Гид по Программе медицинских гарантий

Национальная служба здоровья Украины разработала Гид по Программе медицинских гарантий. Это своего рода руководство для жителей Украины, которое дает ответы на различные вопросы, связанные с посещением медучреждения и покупки в аптеке препаратов по программе «Доступні ліки».

Сегодня 17:58
2
просмотров
Важна любая информация: на Днепропетровщине разыскивают 25-летнюю девушку
Важна любая информация: на Днепропетровщине разыскивают 25-летнюю девушку

Нужна ваша помощь!

Сегодня 17:48
3
просмотров
В Каменском вместо газа из труб потекла вода
В Каменском вместо газа из труб потекла вода

В одном из домов Каменского из газовых труб потекла вода.

Сегодня 17:21
4
просмотров
В центре Днепра мужчины устроили драку со стрельбой: видео и комментарий полиции
В центре Днепра мужчины устроили драку со стрельбой: видео и комментарий полиции

В четверг вечером, 8 февраля, в Днепре на проспекте Яворницкого (в районе Кельнского бульвара) мужчины устроили драку со стрельбой.

Сегодня 16:40
5
просмотров
В Днепре на трех популярных троллейбусных маршрутах добавили новую остановку
В Днепре на трех популярных троллейбусных маршрутах добавили новую остановку

В Днепре три троллейбуса получили новую остановку.

Сегодня 16:22
1
просмотров
Кабмин разрешил ТЦК работать круглосуточно: детали
Кабмин разрешил ТЦК работать круглосуточно: детали

Кабинет Министров разрешил Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (военкоматам) работать круглосуточно во время проведения мобилизации и/или действия военного положения.

Сегодня 15:51
4
просмотров
ТОП-10 символов любви в Днепре: арка из воды, мост для замков и «лавочка изнурительных ожиданий»
ТОП-10 символов любви в Днепре: арка из воды, мост для замков и «лавочка изнурительных ожиданий»

Через несколько дней влюбленные Днепра будут отмечать День святого Валентина. Часть людей считает праздник просто маркетинговым ходом, другие наоборот, верят в красивую легенду о священнике, который венчал влюбленных, некоторые расценивают 14 февраля как повод лишний раз подарить подарок второй половинке…

Сегодня 15:49
2
просмотров
Жители Днепра создали банду, терроризировавшую аграриев на Харьковщине
Жители Днепра создали банду, терроризировавшую аграриев на Харьковщине

Днепряне терроризировали фермеров Харьковщины.

Сегодня 15:48
7
просмотров
В Днепре 24-летний парень «держал» бордели
В Днепре 24-летний парень «держал» бордели

В Днепре 24-летний парень и его подельники организовали "бизнес" по оказанию услуг сексуального характера.

Сегодня 15:10
3
просмотров
МОН обнародовал календарь вступительных экзаменов для будущих магистров
МОН обнародовал календарь вступительных экзаменов для будущих магистров

Минобразования обнародовало календарь важных дат для выпускников бакалавриата, которые собираются поступать на магистратуру.

Сегодня 14:43
1
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх