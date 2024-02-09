Минимальная видимость: Днепр накрыл густой туман (ФОТО)

Если утром в Днепре было снежно, то к вечеру значительно потеплело и город накрыл плотный туман.
Несколько жуткие пейзажи туманного Днепра попали в объектив Dnepr.info.
На этот раз синоптикам не удалось заранее предупредить о тумане, поэтому это явление застало горожан врасплох.
Изрядно накрыло туманом Победу.
Еще более плотный туман в районе жилых массивов Тополь 1-3.
Если бы не фонари, видимость была бы минимальной.
Призываем водителей и пешеходов осторожничать, так как в такую погоду значительно увеличивается количество аварийных ситуаций на дорогах. Держите безопасную дистанцию, учитывайте сигналы светофора и не гоните.
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