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Мешканця Кривого Рогу покарали за вбивство собаки

Сьогодні 18:45
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Тернівський районний суд Кривого Рогу покарав чоловіка, який застрелив з рушниці безпритульну собаку та викинув її тіло у сміття.

Новости Днепра про Мешканця Кривого Рогу покарали за вбивство собаки

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Правоохоронцями було встановлено, що 10 серпня 2022 року підсудимий два рази вистрілив у собаку, як просто йшла під вікнами його дому. Чоловік стріляв з балкону своєї квартири. Після вбивства невинної тварини, підсудимий викинув її тіло у смітник.

Суд Кривого Рогу визнав містянина виновным за статтею 299 частиною 1 Кримінального Кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді 1 року позбавлення волі. Але на підставі статей 75, 76 Кримінального Кодексу України чоловіка звільнили з випробувальним терміном на рік.

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