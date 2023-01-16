Деяких вже виписали: у лікарні Дніпра знаходяться 32 постраждалих від суботнього ракетного удару

У одній із лікарень Дніпра рятують 32 людини, яким дивом вдалося вижити під час ракетного удару по дніпровській багатоповерхівці.

Серед них 9 – тяжкі.

Про це повідомив головний лікар однієї з лікарень під час телемарафону.

Він розповів про долю деяких із них.

27-річній Катерині, яка пролежала під завалами 20 годин і отримала переохолодження, зараз під пильним наглядом лікарів. Її стан покращився.

У важкому стані знаходиться 19-річна дівчина. У неї черепно-мозкова травма, також вона втратила око. Наразі вона знаходиться в реанімації. У Дніпрі в неї майже нікого немає, її навідує хлопець, а батьки мешкають у Луганській області.

Стало відомо про стан восьмирічної Злати. Дівчинка переходила вулицю, та йшла до свого будинку, коли пролунав вибух. Лікарі кажуть, що з дівчинкою все буде добре, але шрами на обличчі від уламків нагадуватимуть про цей день постійно.

З гарних новин – декількох постраждалих сьогодні вже випишуть.

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