Деяких вже виписали: у лікарні Дніпра знаходяться 32 постраждалих від суботнього ракетного удару

Серед них 9 – тяжкі.
Про це повідомив головний лікар однієї з лікарень під час телемарафону.
Він розповів про долю деяких із них.
27-річній Катерині, яка пролежала під завалами 20 годин і отримала переохолодження, зараз під пильним наглядом лікарів. Її стан покращився.
У важкому стані знаходиться 19-річна дівчина. У неї черепно-мозкова травма, також вона втратила око. Наразі вона знаходиться в реанімації. У Дніпрі в неї майже нікого немає, її навідує хлопець, а батьки мешкають у Луганській області.
Стало відомо про стан восьмирічної Злати. Дівчинка переходила вулицю, та йшла до свого будинку, коли пролунав вибух. Лікарі кажуть, що з дівчинкою все буде добре, але шрами на обличчі від уламків нагадуватимуть про цей день постійно.
З гарних новин – декількох постраждалих сьогодні вже випишуть.
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