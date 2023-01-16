Жителя Кривого Рога наказали за убийство собаки

Терновской районный суд Кривого Рога приговорил к наказанию мужчину, который застрелил из ружья уличную собаку и выбросил ее тело в мусор.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

Правоохранителями было установлено, что 10 августа 2022 года подсудимый два раза выстрелил в собаку, которая просто шла под окнами его дома. Мужчина выстрелил с балкона своей квартиры. После убийства невинного животного, подсудимый выбросил его тело в помойку.

Суд Кривого Рога признал горожанина виновным по статье 299 части 1 Уголовного Кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде 1 года лишения свободы. Но на основании статей 75, 76 Уголовного Кодекса Украины мужчину освободли с испытательным сроком на год.

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