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Жителя Кривого Рога наказали за убийство собаки

Сегодня 18:45
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Терновской районный суд Кривого Рога приговорил к наказанию мужчину, который застрелил из ружья уличную собаку и выбросил ее тело в мусор.

Новости Днепра про Жителя Кривого Рога наказали за убийство собаки

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

Правоохранителями было установлено, что 10 августа 2022 года подсудимый два раза выстрелил в собаку, которая просто шла под окнами его дома. Мужчина выстрелил с балкона своей квартиры. После убийства невинного животного, подсудимый выбросил его тело в помойку.

Суд Кривого Рога признал горожанина виновным по статье 299 части 1 Уголовного Кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде 1 года лишения свободы. Но на основании статей 75, 76 Уголовного Кодекса Украины мужчину освободли с испытательным сроком на год.

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