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  • 236 квартир знищено: що буде з мешканцями будинку у Дніпрі, який зруйнувала російська ракета

236 квартир знищено: що буде з мешканцями будинку у Дніпрі, який зруйнувала російська ракета

Сьогодні 14:44
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У Дніпрі триває рятувальна операція на завалах будинку, в який два дні тому влучила російська ракета.

Новости Днепра про 236 квартир знищено: що буде з мешканцями будинку у Дніпрі, який зруйнувала російська ракета

Наразі кількість загиблих сягнула вже 40 людей.

Відучора в місті триває триденна жалоба. Мерія допомагає постраждалим із тимчасовим житлом і готує виплати грошової допомоги.

Про це мер Дніпра Борис Філатов заявив під час прямого включення на каналі «Прямий».

Ми розселяємо зараз людей по гуртожитках, але їм потрібно буде постійне житло. Тож далі буде необхідна допомога від держави. За приблизними оцінками відбудові не підлягають 236 квартир. Від міськради, від міського голови ми надаватимемо матеріальну допомогу. Також багато людей і волонтерів приносять їжу і теплі речі, — сказав Філатов.

Нині на місці зруйнованої частини багатоповерхівки закінчують розбирати завали та демонтують плити, що нависають. Тут працює також комунальна техніка.

Зазначимо, після вибуху до рятувальників надійшло 46 повідомлень про зниклих безвісти. Нині більше 30 осіб ще шукають під завалами. 75 людей зазнали поранень.

Нагадаємо, раніше Борис Філатов зазначав, що усі під’їзди, які праворуч від місця влучання ракети, треба буде демонтувати.

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Новости Днепра про 236 квартир знищено: що буде з мешканцями будинку у Дніпрі, який зруйнувала російська ракетаУкраїнська

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