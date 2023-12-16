Мешканця Дніпропетровщини підозрюють у спробі незаконно вивезти двох військовозобов’язаних до Польщі

На Львівщині судитимуть водія, який переобладнав мікроавтобус, щоб незаконно переправляти чоловіків через кордон.

Зловмисника викрили оперативники Управління міграційної поліції і місцеві прикордонники.

За даними слідства, 45-річний мешканець Дніпропетровської області взявся за переправу двох військовозобов’язаних чоловіків з Сумської області через кордон.

Водій переобладнав мікроавтобус “Фольксваген Крафте”, де організував місце схову між пасажирським та багажним відділеннями.

Тепер підозрюваному загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі. Мікроавтобус правоохоронці вилучили.

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