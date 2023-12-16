Ворог 11 разів за день обстрілював Нікопольщину, 3 постраждалих, – Лукашук

Сьогодні ворог знов обстрілював Нікопольщину.

Про це повідомляє голова ДОР Микола Лукашук.

11 разів атакували Нікопольщину. Троє постраждалих у самому Нікополі. Чоловіки доставлені до лікарні у стані середньої тяжкості. Їм надана необхідна медична допомога, – заявив очільник ДОР.

Ворог застосовував 7 дронів-камікадзе та 4 рази гатив із важкої артилерії.

Обстрілював райцентр, Червоногригорівську та Марганецьку громаду.

Від цих атак пошкоджена багатоповерхівка, 2 господарські споруди, екскаватор, 2 лінії електропередачі та паркани.

Сьогодні ми повідомляли про те, що внаслідок ворожої атаки по Нікополю поранення отримали 83-літня жінка та її онука.

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