Ворог 11 разів за день обстрілював Нікопольщину, 3 постраждалих, – Лукашук

Про це повідомляє голова ДОР Микола Лукашук.
11 разів атакували Нікопольщину. Троє постраждалих у самому Нікополі. Чоловіки доставлені до лікарні у стані середньої тяжкості. Їм надана необхідна медична допомога, – заявив очільник ДОР.
Ворог застосовував 7 дронів-камікадзе та 4 рази гатив із важкої артилерії.
Обстрілював райцентр, Червоногригорівську та Марганецьку громаду.
Від цих атак пошкоджена багатоповерхівка, 2 господарські споруди, екскаватор, 2 лінії електропередачі та паркани.
Сьогодні ми повідомляли про те, що внаслідок ворожої атаки по Нікополю поранення отримали 83-літня жінка та її онука.
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