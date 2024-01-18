Мешканців Дніпра попередили про небезпечні метеоявища: будьте обережні

Синоптики зазначають, що рівень небезпеки - жовтий!

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології оголосили на 18 січня попередження про стихійні метеорологічні явища: у Дніпрі та області очікуються пориви південного вітру 15-20 м/с, на дорогах збережеться ожеледиця. Рівень небезпечності – перший (жовтий).

Прогнозується:

18 січня: Хмарна погода. Місцями невеликий дощ зі снігом. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12, вдень пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° тепла, по м. Дніпро вночі 5-7° морозу, вдень 3-5° тепла.

19 січня: хмарна погода. Дощ, на дорогах ожеледиця. Місцями по області туман. Вітер південний, 7-12, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.

20 січня: хмарна погода. Вночі та вранці дощ зі снігом, вдень без істотних опадів. Вночі місцями туман. Вітер вночі південний з переходом вдень на південно-західний 7-12м/с. Впродовж доби температура від 3° морозу до 2° тепла.

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