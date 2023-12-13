Мешканці ж/м Перемога креативно готуються до можливих блекаутів: встановили на балконі вітряк

Минулої зими, коли почалися блекаути, мешканці Дніпра купували генератори, зарядні станції тощо, щоб завжди мати електроенергію.

Але деякі дніпряни вирішили підійти до цього питання ще ґрунтовніше. Так, на житловому масиві Перемога, на проспекті Героїв, містяни встановили на своєму балконі вітряк.

Чи вистачає його, щоб забезпечити електрикою всю квартиру, – невідомо. Але однаково краще, ніж сидіти без світла під час відключень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дідусь із Дніпра облаштував у себе на городі електростанцію.

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