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  • Сховав у багажнику: водій з Дніпропетровщини нелегально возив чоловіків за кордон

Сховав у багажнику: водій з Дніпропетровщини нелегально возив чоловіків за кордон

Сьогодні 18:32
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Жителя Дніпропетровщини піймали на кордоні з Україною.

Новости Днепра про Сховав у багажнику: водій з Дніпропетровщини нелегально возив чоловіків за кордон

Львівські прикордонники викрили 45-річного мешканця Дніпра, який незаконно віз чоловіків за кордон. У жовтні його затримали на одному із прикордонних пропускних пунктів. 

Розслідуванням встановило, що водій намагався незаконно переправити через кордон військовозобов’язаних чоловіків.

Для уникнення проходження митного контролю фігурант надав вказівку пасажирам сховатись за останнім рядом сидінь автомобіля. Або ж переміститися у багажне відділення через спеціально виготовлені для цього дверцята. У залежності від того, що працівники прикордонної служби вирішать оглянути.

Під час перетині кордону обвинувачений повідомив прикордонникам неправдиві відомості про кількість пасажирів в транспортному засобі.

Проте фігурант не передбачив варіанту одночасної перевірки співробітниками прикордонної служби обох сховків. Таким чином вони виявили та затримали утікачів.

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Новости Днепра про Сховав у багажнику: водій з Дніпропетровщини нелегально возив чоловіків за кордонУкраїнська

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