Жители ж/м Победа креативно готовятся к возможным блэкаутам: установили на балконе ветряк

Но некоторые днепряне решили подойти к этому вопросу еще более основательно. Так, на жилом массиве Победа, на проспекте Героев, горожане установили на своем балконе ветряк.
Хватает ли его, чтобы обеспечить электричеством всю квартиру, – неизвестно. Но все равно лучше, чем сидеть без света во время отключений.
Напомним, ранее мы писали, что дедушка из Днепра обустроил у себя в огороде электростанцию.
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