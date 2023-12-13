Жители ж/м Победа креативно готовятся к возможным блэкаутам: установили на балконе ветряк

Прошлой зимой, когда начались блэкауты, жители Днепра покупали генераторы, зарядные станции и тому подобное, чтобы всегда иметь электроэнергию.

Но некоторые днепряне решили подойти к этому вопросу еще более основательно. Так, на жилом массиве Победа, на проспекте Героев, горожане установили на своем балконе ветряк.

Хватает ли его, чтобы обеспечить электричеством всю квартиру, – неизвестно. Но все равно лучше, чем сидеть без света во время отключений.

Напомним, ранее мы писали, что дедушка из Днепра обустроил у себя в огороде электростанцию.

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