На Дніпропетровщині медики “швидкої” приймали пологи у жінки, яка не знала, що у неї двійня

У жінки народилися двоє здорових хлопчиків!

9 грудня на лінію “103” надійшов виклик про другі пологи у 30-річної жінки у Кам’янському.

Коли медики прибули за вказаною адресою, вони відразу приступили до прийняття пологів. Але, як з’ясувалося, жінка була вагітна двійнею – вона про це не знала, бо не стояла на обліку.

Про це розповіла керівниця Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева.

Пологи пройшли без ускладнень, у жінки народилися двоє здорових, доношених хлопчиків. Маму і немовлят доправили до пологового будинку.

Бажаємо родині здоров’я та миру!

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