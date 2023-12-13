На Дніпропетровщині медики “швидкої” приймали пологи у жінки, яка не знала, що у неї двійня

9 грудня на лінію “103” надійшов виклик про другі пологи у 30-річної жінки у Кам’янському.
Коли медики прибули за вказаною адресою, вони відразу приступили до прийняття пологів. Але, як з’ясувалося, жінка була вагітна двійнею – вона про це не знала, бо не стояла на обліку.
Про це розповіла керівниця Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева.
Пологи пройшли без ускладнень, у жінки народилися двоє здорових, доношених хлопчиків. Маму і немовлят доправили до пологового будинку.
Бажаємо родині здоров’я та миру!
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