Ледь не зупинилося серце: мешканців Дніпра та області налякало сповіщення ОВА

Сповіщення налякало всю область.

Мешканців Дніпра та області знову налякало гучне сповіщення від ОВА. Після оголошення повітряної тривоги о 16:15 містяни почули гучний звук зі своїх смартфонів, який добряче полоскотав нерви.

Місцеві повідомляють, що отримали попередження про повітряну тривогу від обласної військової адміністрації. Офіційних коментарів щодо цього поки що немає.

Нагадаємо, минулого року ДСНС тестувала систему сповіщень про надзвичайні лиха та загрозу обстрілів. Тоді протягом місяця українці чотири рази чули гучні сигнали зі своїх телефонів.

Скоріше за все, в ОВА вирішили використати цей канал зв’язку, щоб сповістити про тривогу, адже у Дніпрі та багатьох громадах області не чутно вуличні сирени. Вони не працюють через проблеми з Київстаром.

Ймовірно, поки не “піднімуть” зв’язок і не увімкнуть сирени, оповіщення приходитимуть таким чином. Також на вулицях можуть їздити патрульні та сповіщати про тривогу через гучномовці, про це раніше попереджали правоохоронці.

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