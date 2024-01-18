Мешканці однієї із вулиць Дніпра рік прожили з відкритим посеред дороги люком

Дніпряни рік ходили по дорозі, боячись впасти до каналізаційного люка.

Про проблему повідомив дніпрянин Денис.

Містянин розповів, що майже рік на вулиці Вугільній, 2 (це Краснопілля) немає кришки люка, який розташований посеред дороги. Місцеві небезпечну ділянку шляху огородили, але відкритий каналізаційний колодязь становив небезпеку.

Майже рік на вулиці Вугільній, 2 немає кришки люка посеред дороги, – написав Денис у повідомленнях телеграм-каналу Геннадія Корбана.

Днями на цю проблему звернули увагу в КП “Дніпроводоканал”. Фахівці накрили каналізаційний колодязь. Тепер містяни зможуть не переживати про відкритий люк посеред дороги.

Нагадаємо, у мешканця Дніпра з інвалідністю, вкрали матеріали для пандусу, який він через війну будував власним коштом. Чоловік вже майже завершив роботи, але хтось вкрав матеріали для будівництва. Труби та арматуру забрали невідомі, залишивши містянина без пандуса. Грошей на придбання нових – чоловік не мав. Як завершилася історія ми розповідали ТУТ.

Читайте також:

Українська

Автор: