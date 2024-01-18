Жители одной из улиц Днепра год прожили с открытым посреди дороги люком

О проблеме сообщил днепрянин Денис.
Житель города рассказал, что почти год на улице Угольной, 2 (это Краснополье) нет крышки люка, который расположен посреди дороги. Местные опасный участок пути огородили, но открытый канализационный колодец представлял опасность.
Почти год на улице Угольной, 2, нет крышки люка посреди дороги, — написал Денис в сообщениях телеграм-канала Геннадия Корбана.
На днях на эту проблему обратили внимание в КП «Днепрводоканал». Специалисты накрыли канализационный колодец. Теперь горожане смогут не переживать об открытом люке посреди дороги.
Напомним, у жителя Днепра с инвалидностью, украли материалы для пандуса, который он из-за войны строил за свой счет. Мужчина уже почти завершил работы, но кто-то украл материалы для строительства. Трубы и арматуру забрали неизвестные, оставив горожанина без пандуса. Денег на приобретение новых – у мужчины не было. Как завершилась история, мы рассказывали ТУТ.
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