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Мешканці Нікополя годинами стоять в черзі за коричневою водою

Сьогодні 14:46
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Мешканці Нікополя, де є проблеми з водопостачанням, годинами стоять в черзі за водою, але її або не вистачає, або вона неякісна.

Новости Днепра про Мешканці Нікополя годинами стоять в черзі за коричневою водою

У Нікополі, де вже майже місяць немає нормального водопостачання, містяни скаржаться на величезні черги в пунктах видачі води. Останнім часом її не вистачає на всіх. А відстоявши чергу півдня, набрати можна тільки коричневу рідину, яку не використаєш навіть для технічних потреб. 

Нікопольці, які встигли набрати води, показують фотографії пляшок, куди набрали коричневу жижу. 

Новости Днепра про Мешканці Нікополя годинами стоять в черзі за коричневою водою

У соцмережах під постами президента та очільника ОВА нікопольці залишають повідомлення, де просять якось вплинути на цю ситуацію. 

На скарги відповів очільник ОВА Сергій Лисак. Він зазначив, що не може відповісти на всі коментарі, але про проблеми людей почув та доручив місцевій владі розібратися в ситуації. 

Але. Я вас почув. Питання взяв на особистий контроль. З місцевою владою поспілкувався. Вже сьогодні зробимо перші кроки щодо виправлення ситуації. Без води вас не залишимо. Дякую за звернення, відвертість і довіру! – зазначив Сергій Лисак.

Новости Днепра про Мешканці Нікополя годинами стоять в черзі за коричневою водою

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