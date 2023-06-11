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  • Мешканці Марганця збирають дощову воду під будинками та на балконах (ФОТО)

Мешканці Марганця збирають дощову воду під будинками та на балконах (ФОТО)

Сьогодні 15:31
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Викручуються як можуть.

Новости Днепра про Мешканці Марганця збирають дощову воду під будинками та на балконах (ФОТО)

Мешканці Марганця, які залишилися без централізованого водопостачання через обміління Каховського водосховища, вимушені збирати дощову воду. Про це повідомляють місцеві у спільноті Марганецький очевидець. 

За попередніми підрахунками, на Дніпропетровщині відсутнє водопостачання у майже 162 тисяч абонентів у 34 населених пунктах. Питну й технічну воду підвозять, але мешканці Нікопольщини, які залишилися без води кажуть, що цього мало. 

Сьогодні у Марганці пішов дощ, тому люди повиходили на вулицю з відрами та почали збирати дощову воду. Місцеві стверджують, що для їжі її використовувати не можна, але як технічна вода для хатніх справ – згодиться. 

Новости Днепра про Мешканці Марганця збирають дощову воду під будинками та на балконах (ФОТО)

Хто не хоче мокнути під дощем – споруджує дивні конструкції, щоб збирати дощову воду в себе на балконі. 

Новости Днепра про Мешканці Марганця збирають дощову воду під будинками та на балконах (ФОТО)

Новости Днепра про Мешканці Марганця збирають дощову воду під будинками та на балконах (ФОТО)

Люди “хваляться” своїм “уловом” і кажуть, що потоки води з даху дуже хороші. Деяким вдалося понабирати по пів ванни. Ба більше, марганчани стверджують, що дощова вода іноді чистіша ніж та технічна, яку почали привозити до міста. 

Новости Днепра про Мешканці Марганця збирають дощову воду під будинками та на балконах (ФОТО)

Новости Днепра про Мешканці Марганця збирають дощову воду під будинками та на балконах (ФОТО)

Набирають воду у все, що є. Банки, відра, миски, поливалки. 

Новости Днепра про Мешканці Марганця збирають дощову воду під будинками та на балконах (ФОТО)

Проте місцеві не жаліються та кажуть, що впораються і з цими проблемами. 

Новости Днепра про Мешканці Марганця збирають дощову воду під будинками та на балконах (ФОТО)

Що передувало 

6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило частину Херсонщини, а Каховське водосховище, з якого беруть воду для сотень тисяч людей, почало стрімко міліти. Наразі майже всі водоканали Нікопольщини, які отримували звідти воду – зупинилися. Місцеві залишилися без централізованого водопостачання, тому для них організували підвіз технічної та питної води. 

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Новости Днепра про Мешканці Марганця збирають дощову воду під будинками та на балконах (ФОТО)Українська

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