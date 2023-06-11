Мешканці Марганця збирають дощову воду під будинками та на балконах (ФОТО)

Мешканці Марганця, які залишилися без централізованого водопостачання через обміління Каховського водосховища, вимушені збирати дощову воду. Про це повідомляють місцеві у спільноті Марганецький очевидець.
За попередніми підрахунками, на Дніпропетровщині відсутнє водопостачання у майже 162 тисяч абонентів у 34 населених пунктах. Питну й технічну воду підвозять, але мешканці Нікопольщини, які залишилися без води кажуть, що цього мало.
Сьогодні у Марганці пішов дощ, тому люди повиходили на вулицю з відрами та почали збирати дощову воду. Місцеві стверджують, що для їжі її використовувати не можна, але як технічна вода для хатніх справ – згодиться.
Хто не хоче мокнути під дощем – споруджує дивні конструкції, щоб збирати дощову воду в себе на балконі.
Люди “хваляться” своїм “уловом” і кажуть, що потоки води з даху дуже хороші. Деяким вдалося понабирати по пів ванни. Ба більше, марганчани стверджують, що дощова вода іноді чистіша ніж та технічна, яку почали привозити до міста.
Набирають воду у все, що є. Банки, відра, миски, поливалки.
Проте місцеві не жаліються та кажуть, що впораються і з цими проблемами.
6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило частину Херсонщини, а Каховське водосховище, з якого беруть воду для сотень тисяч людей, почало стрімко міліти. Наразі майже всі водоканали Нікопольщини, які отримували звідти воду – зупинилися. Місцеві залишилися без централізованого водопостачання, тому для них організували підвіз технічної та питної води.
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