Жители Марганца собирают дождевую воду с крыши домов и на своих балконах (ФОТО)

Выкручиваются как могут.

Жители Марганца, оставшиеся без централизованного водоснабжения из-за обмеления Каховского водохранилища, вынуждены собирать дождевую воду. Об этом сообщают местные в сообществе Марганецкий очевидец.

По предварительным подсчетам, на Днепропетровщине отсутствует водоснабжение почти 162 тысяч абонентов в 34 населенных пунктах. Питьевую и техническую воду подвозят, но оставшиеся без воды жители Никопольщины говорят, что этого мало.

Сегодня в Марганце пошел дождь, поэтому люди вышли на улицу с ведрами и начали собирать дождевую воду. Местные утверждают, что для еды ее использовать нельзя, но как техническая вода для домашних дел – пригодится.

Кто не хочет мокнуть под дождем – сооружает странные конструкции, чтобы собирать дождевую воду у себя на балконе.

Люди «хвалятся» своим «уловом» и говорят, что потоки воды с крыши очень хорошие. Некоторым удалось понабирать по пол ванны. Более того, марганчане утверждают, что дождевая вода иногда чище, чем та техническая, которую начали привозить в город.

Набирают воду во все, что есть. Банки, ведра, миски, поливалки.

Однако местные не жалуются и говорят, что справятся с этими проблемами.

Что предшествовало

6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило часть Херсонщины, а Каховское водохранилище, из которого берут воду для сотен тысяч человек, начало стремительно мелеть. Пока почти все водоканалы Никопольщины, получавшие оттуда воду — остановились. Местные остались без централизованного водоснабжения, поэтому для них был организован подвоз технической и питьевой воды.

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