Мешканці Дніпропетровської області заплатили від 6 до 11 тис доларів, щоб втекти до Молдови

За спробу незаконного перетину кордону затримали групу з 7 чоловіків.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Вартові кордону завчасно отримали оперативну інформацію про можливе порушення кордону на ділянці відділу «Ямпіль». Мешканців Київської, Харківської та Дніпропетровської областей на світанку виявили неподалік державного кордону з придністровським регіоном Молдови, – сказано у повідомленні.

Перетнути кордон затримані вирішили через те, що скористались послугами одного із месенджерів соцмереж.

За суму від 6 до 11 тис доларів США вони отримували вказівки про напрямок руху.

На порушників склали протоколи за ч.2 ст. 204-1 КУпАП “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України”.

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