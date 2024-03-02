Командувач Повітряних сил Олещук оприлюднив відео зі збитим у п’ятницю Су-34

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук оприлюднив відео палаючого російського літака Су-34.

Літак був збитий у п’ятницю на Маріупольському напрямку.

Ось він – збитий Су-34 вранці 1 березня 2024 року на Маріупольському напрямку! Не завжди вдається порадувати вас такими відео, адже Повітряні Сили ведуть бойову роботу на великих дистанціях! Перевірено, візуально підтверджено, — заявив Командувач ПС.

Командувач також подякував Повітряним силам і закликав громадян довіряти офіційним джерелам інформації.

У п’ятницю окупанти втратили окрім літака 960 осіб та 5 засобів ППО.

Нещодавно ми повідомляли про те, що Повітряні сили знищили два винищувачі Су-34 окупантів на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

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