Командувач Повітряних сил Олещук оприлюднив відео зі збитим у п’ятницю Су-34

Літак був збитий у п’ятницю на Маріупольському напрямку.
Ось він – збитий Су-34 вранці 1 березня 2024 року на Маріупольському напрямку! Не завжди вдається порадувати вас такими відео, адже Повітряні Сили ведуть бойову роботу на великих дистанціях! Перевірено, візуально підтверджено, — заявив Командувач ПС.
Командувач також подякував Повітряним силам і закликав громадян довіряти офіційним джерелам інформації.
У п’ятницю окупанти втратили окрім літака 960 осіб та 5 засобів ППО.
Нещодавно ми повідомляли про те, що Повітряні сили знищили два винищувачі Су-34 окупантів на Авдіївському та Маріупольському напрямках.
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