Мешканці Дніпропетровщини вдень чули гучні вибухи: в ДніпроОВА розповіли, що це було

Сьогодні під час повітряної тривоги, яка тривала з 11:18 до 11:41, мешканці Дніпропетровщини чули вибухи.

Тоді різні Telegram-канали писали, що в регіоні працює ППО.

Але, як пізніше повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА, ППО працювала у сусідній області.

Хочу заспокоїти жителів деяких районів, які чули сьогодні гучні вибухи. У сусідній області працювали сили ППО, – зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікополь: є руйнування.

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