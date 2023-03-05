Мешканці Дніпропетровщини вдень чули гучні вибухи: в ДніпроОВА розповіли, що це було

Тоді різні Telegram-канали писали, що в регіоні працює ППО.
Але, як пізніше повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА, ППО працювала у сусідній області.
Хочу заспокоїти жителів деяких районів, які чули сьогодні гучні вибухи. У сусідній області працювали сили ППО, – зазначив він.
Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікополь: є руйнування.
Читайте також:
Автор:
Офіційна інформація!
Про те, як минув день на Дніпропетровщині, розповів Микола Лукашук,…
Вічна слава!
Дотримуйтеся правил дорожнього руху та будьте уважні за кермом!