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  • Легкоатлетка із Дніпра здобула “золото” чемпіонату Європи зі стрибків у висоту: підкорила планку на 1,98 м

Легкоатлетка із Дніпра здобула “золото” чемпіонату Європи зі стрибків у висоту: підкорила планку на 1,98 м

Сьогодні 12:59
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Вітаємо нашу спортсменку!

Новости Днепра про Легкоатлетка із Дніпра здобула

Спортсменка із Дніпра Ярослава Магучіх виборола “золото” на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні у турецькому Стамбулі.

Про це повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Вона єдина, хто підкорив планку на 1,98 м. Це вже сьома її перемога цього року.

Так тримати! – зазначив голова ДніпроОВА.

Новости Днепра про Легкоатлетка із Дніпра здобула

Зазначимо, срібним призером з національним рекордом Нідерландів стала Брітт Верман (1,96). Бронзову медаль першості Європи вперше в кар’єрі завоювала українка Катерина Табашник (1,94). Ще одна українка Юлія Левченко (1,94) посіла 5 місце.

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