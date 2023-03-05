Легкоатлетка із Дніпра здобула “золото” чемпіонату Європи зі стрибків у висоту: підкорила планку на 1,98 м

Спортсменка із Дніпра Ярослава Магучіх виборола “золото” на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні у турецькому Стамбулі.
Про це повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Вона єдина, хто підкорив планку на 1,98 м. Це вже сьома її перемога цього року.
Так тримати! – зазначив голова ДніпроОВА.
Зазначимо, срібним призером з національним рекордом Нідерландів стала Брітт Верман (1,96). Бронзову медаль першості Європи вперше в кар’єрі завоювала українка Катерина Табашник (1,94). Ще одна українка Юлія Левченко (1,94) посіла 5 місце.
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