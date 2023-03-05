Світла пам’ять: у бою за Україну загинув 29-річний шахтар із Дніпропетровщини

Вічна слава!

1 березня під час боїв з окупантами у Луганській області на околицях населеного пункту Кремінна загинув 29-річний шахтар із Дніпропетровської області Максим Ніс. Він служив стрільцем кулеметного взводу Національної гвардії України.

Про це повідомляє пресслужба АТ “Кривбасзалізрудком”.

Максим народився у Кривому Розі. Навчався в місцевому гірничому коледжі. Після навчання пішов працювати на Криворізький залізорудний комбінат. У 2015-2016 роках проходив строкову службу в лавах Збройних сил. На початку березня 2022 року мобілізувався до ЗСУ.

Без батька залишилася маленька донька Варвара.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна! Вічна Пам’ять та Слава Герою!

Нагадаємо, раніше ми писали, що під Бахмутом загинула парамедик дніпровської бригади.

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