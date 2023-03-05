Росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікополь: є руйнування

Про те, як минув день на Дніпропетровщині, розповів Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

За його словами, день в області минув напружено: російські окупаційні війська з важкої артилерії обстріляли Нікополь.

На щастя, постраждалих немає. Втім, є руйнування: внаслідок атаки понівечено приватне підприємство, продуктовий магазин, п‘ять приватних домоволодінь і одну багатоповерхівку, неексплуатуєму будівлю та дві господарські споруди, лінії електропередач.

Більше ворожих атак на Дніпропетровщині протягом дня не зафіксовано. Але пам‘ятаємо, що загроза ракетних ударів зберігається. Ворог змінює тактику. Тому реагуйте на сигнали повітряної тривоги і не перебувайте під час сирени біля об‘єктів критичної інфраструктури. Щохвилини українські Сили оборони стоять на варті нашого спокою, виборюючи мир для всієї України. У нас найкращі захисники і захисниці, – зазначив Микола Лукашук.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Мономаха горіла квартира: загинув чоловік.

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