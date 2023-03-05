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Росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікополь: є руйнування

Сьогодні 19:52
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Про те, як минув день на Дніпропетровщині, розповів Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Новости Днепра про Росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікополь: є руйнування

За його словами, день в області минув напружено: російські окупаційні війська з важкої артилерії обстріляли Нікополь.

На щастя, постраждалих немає. Втім, є руйнування: внаслідок атаки понівечено приватне підприємство, продуктовий магазин, п‘ять приватних домоволодінь і одну багатоповерхівку, неексплуатуєму будівлю та дві господарські споруди, лінії електропередач.

Новости Днепра про Росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікополь: є руйнування

Новости Днепра про Росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікополь: є руйнування

Більше ворожих атак на Дніпропетровщині протягом дня не зафіксовано. Але пам‘ятаємо, що загроза ракетних ударів зберігається. Ворог змінює тактику. Тому реагуйте на сигнали повітряної тривоги і не перебувайте під час сирени біля об‘єктів критичної інфраструктури. Щохвилини українські Сили оборони стоять на варті нашого спокою, виборюючи мир для всієї України. У нас найкращі захисники і захисниці, – зазначив Микола Лукашук.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Мономаха горіла квартира: загинув чоловік.

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Новости Днепра про Росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікополь: є руйнуванняУкраїнська

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