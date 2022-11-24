Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Мешканці Дніпра заряджають телефони в супермаркетах АТБ (ФОТО)

Сьогодні 16:57
просмотров

Дніпряни без світла не пропадуть.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра заряджають телефони в супермаркетах АТБ (ФОТО)

Уже пройшла майже доба з моменту масового обстрілу України, коли половина регіонів повністю залишилася без світла. У Дніпрі світло подекуди вже повернули, але не всім. Підзарядитися дніпряни приходять в найближчі магазини. Ось в АТБ на проспекті Івана Мазепи покупцям навіть дали подовжувачі, щоб вони могли зарядити гаджети.

Придумали, як справитися і з відсутністю холодильника. Їжу можна винести на балкон чи на підвіконня. Щоправда, треба відганяти птахів.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра заряджають телефони в супермаркетах АТБ (ФОТО)

Нагадаємо, раніше в Дніпрі помітили людей, які набирали воду з річки.

Читайте також:

Новости Днепра про Мешканці Дніпра заряджають телефони в супермаркетах АТБ (ФОТО)Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Куди телефонувати у випадку аварії в будинку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:25
    Куди телефонувати у випадку аварії в будинку

    У Дніпрі нагадали куди телефонувати, якщо під час подачі тепла…

    Мер Дніпра розповів про зустріч з Макроном
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:30
    Мер Дніпра розповів про зустріч з Макроном

    Мер Дніпра поділився подробицями зустрічі з Макроном.

    Незважаючи на блекаут: у Дніпрі лікарі приймали пологи без світла (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:33
    Незважаючи на блекаут: у Дніпрі лікарі приймали пологи без світла (ФОТО)

    Ми - неймовірна незламна нація!

    З ран тече зелений гній: у Дніпрі допомоги потребує котик Сірко, якого нелюди облили окропом
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:55
    З ран тече зелений гній: у Дніпрі допомоги потребує котик Сірко, якого нелюди облили окропом

    У Дніпрі рятують котика Сірка, якого облили окропом

    Наверх