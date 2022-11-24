Мешканці Дніпра заряджають телефони в супермаркетах АТБ (ФОТО)

Уже пройшла майже доба з моменту масового обстрілу України, коли половина регіонів повністю залишилася без світла. У Дніпрі світло подекуди вже повернули, але не всім. Підзарядитися дніпряни приходять в найближчі магазини. Ось в АТБ на проспекті Івана Мазепи покупцям навіть дали подовжувачі, щоб вони могли зарядити гаджети.
Придумали, як справитися і з відсутністю холодильника. Їжу можна винести на балкон чи на підвіконня. Щоправда, треба відганяти птахів.
Нагадаємо, раніше в Дніпрі помітили людей, які набирали воду з річки.
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