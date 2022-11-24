Мер Дніпра розповів про зустріч з Макроном

Мер Дніпра поділився подробицями зустрічі з Макроном.

Міський голова Дніпра розповів про те, що зустрівся з президентом Франції Емануелем Макроном. Про це він написав на своїй сторінці на фейсбук та додав фото.

Коли Президент Франції особисто тебе обіймає і каже: «Тримайтесь Україна та Дніпро». Доповідаю. Візит закінчив.

Стартую швидко до дому. Всі подробиці згодом. А зараз дайте часу дистанційно з хлопцями та дівчатами закінчити роботи по відновленню енергопостачання, – зазначив Філатов.

Зазначимо, у Франції триває великий міжнародний Конгрес мерів, що зібрав близько 10 тис. представників міжмуніципального співробітництва з усього світу. Цьогоріч тут організували спеціальну панель, присвячену Україні. Участь в з’їзді взяв і мер Дніпра.

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