Мер Дніпра розповів про зустріч з Макроном

Міський голова Дніпра розповів про те, що зустрівся з президентом Франції Емануелем Макроном. Про це він написав на своїй сторінці на фейсбук та додав фото.
Коли Президент Франції особисто тебе обіймає і каже: «Тримайтесь Україна та Дніпро».
Доповідаю. Візит закінчив.
Стартую швидко до дому.
Всі подробиці згодом.
А зараз дайте часу дистанційно з хлопцями та дівчатами закінчити роботи по відновленню енергопостачання, – зазначив Філатов.
Зазначимо, у Франції триває великий міжнародний Конгрес мерів, що зібрав близько 10 тис. представників міжмуніципального співробітництва з усього світу. Цьогоріч тут організували спеціальну панель, присвячену Україні. Участь в з’їзді взяв і мер Дніпра.
Читайте також:
Автор:
Ми - неймовірна незламна нація!
У Дніпрі рятують котика Сірка, якого облили окропом
Енергетики, рятувальники, комунальники працюють над тим, щоб повернути у наші…
Гендиректор лікарні Мечникова розповів, як медики вчора справлялися з несподіваним…