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Мер Дніпра розповів про зустріч з Макроном

Сьогодні 15:30
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Мер Дніпра поділився подробицями зустрічі з Макроном.

Міський голова Дніпра розповів про те, що зустрівся з президентом Франції Емануелем Макроном. Про це він написав на своїй сторінці на фейсбук та додав фото.

Коли Президент Франції особисто тебе обіймає і каже: «Тримайтесь Україна та Дніпро».

Доповідаю. Візит закінчив.
Стартую швидко до дому.

Всі подробиці згодом.

А зараз дайте часу дистанційно з хлопцями та дівчатами закінчити роботи по відновленню енергопостачання, – зазначив Філатов.

Новости Днепра про Мер Дніпра розповів про зустріч з Макроном

Зазначимо, у Франції триває великий міжнародний Конгрес мерів, що зібрав близько 10 тис. представників міжмуніципального співробітництва з усього світу. Цьогоріч тут організували спеціальну панель, присвячену Україні. Участь в з’їзді взяв і мер Дніпра.

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