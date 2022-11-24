Жители Днепра заряжают телефоны в супермаркетах АТБ (ФОТО)

Днепряне без света не пропадут.

Уже прошли почти сутки с момента массового обстрела Украины, когда половина регионов полностью осталась без света. В Днепре свет кое-где уже вернули, но не всем. Подзарядиться днепряне приходят в ближайшие магазины. Вот в АТБ на проспекте Ивана Мазепы покупателям даже дали удлинители, чтобы они могли зарядить гаджеты.

Придумали, как справиться и с отсутствием холодильника. Еду можно вынести на балкон или подоконник. Правда, нужно отгонять птиц.

Напомним, ранее в Днепре заметили людей, набиравших воду из реки.

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