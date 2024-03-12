Мешканці Дніпра, які не виїжджали за кордон з початку вторгнення, можуть отримати 14 тис. грн: чи правда це

Останнім часом у соціальній мережі TikTok поширюють відео нібито від імені українських телеканалів, у яких повідомляється, що «уряд прийняв закон №3386 щодо єдиноразової виплати у розмірі 14 тисяч гривень тим українцям, які з початку повномасштабного вторгнення жодного разу не виїжджали за кордон».
У відео зазначається, що для того, щоб подати «заявку» на отримання допомоги, потрібно перейти за посиланням в описі.
Насправді такі сюжети є фейковими та згенеровані штучним інтелектом, а закону №3386 взагалі не існує.
Про це повідомили у Telegram-каналі “СТОП ФЕЙК ДНІПРО” з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Подібний контент поширюється задля підвищення охоплень анонімних TG-каналів, на які й ведуть посилання в описі під відео, – йдеться у повідомленні.
Будь ласка, будьте пильні!
Нагадаємо, раніше ми писали, що “Ощадбанк” нібито почав блокувати картки мешканців Дніпра через неявку до ТЦК: чи так це.
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