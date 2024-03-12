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  • Мешканці Дніпра, які не виїжджали за кордон з початку вторгнення, можуть отримати 14 тис. грн: чи правда це

Мешканці Дніпра, які не виїжджали за кордон з початку вторгнення, можуть отримати 14 тис. грн: чи правда це

Сьогодні 15:48
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Новости Днепра про Мешканці Дніпра, які не виїжджали за кордон з початку вторгнення, можуть отримати 14 тис. грн: чи правда це

Останнім часом у соціальній мережі TikTok поширюють відео нібито від імені українських телеканалів, у яких повідомляється, що «уряд прийняв закон №3386 щодо єдиноразової виплати у розмірі 14 тисяч гривень тим українцям, які з початку повномасштабного вторгнення жодного разу не виїжджали за кордон».

У відео зазначається, що для того, щоб подати «заявку» на отримання допомоги, потрібно перейти за посиланням в описі.

Насправді такі сюжети є фейковими та згенеровані штучним інтелектом, а закону №3386 взагалі не існує.

Про це повідомили у Telegram-каналі “СТОП ФЕЙК ДНІПРО” з посиланням на Центр протидії дезінформації. 

Подібний контент поширюється задля підвищення охоплень анонімних TG-каналів, на які й ведуть посилання в описі під відео, – йдеться у повідомленні. 

Новости Днепра про Мешканці Дніпра, які не виїжджали за кордон з початку вторгнення, можуть отримати 14 тис. грн: чи правда це

Будь ласка, будьте пильні!

Нагадаємо, раніше ми писали, що “Ощадбанк” нібито почав блокувати картки мешканців Дніпра через неявку до ТЦК: чи так це.

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Новости Днепра про Мешканці Дніпра, які не виїжджали за кордон з початку вторгнення, можуть отримати 14 тис. грн: чи правда цеУкраїнська

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