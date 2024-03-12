Жители Днепра, которые не выезжали за границу с начала вторжения, могут получить 14 тыс. грн: правда ли это

В последнее время в социальной сети TikTok распространяют видео якобы от имени украинских телеканалов, в которых сообщается, что «правительство приняло закон №3386 о единоразовой выплате в размере 14 тысяч гривен тем украинцам, которые с начала полномасштабного вторжения ни разу не выезжали за границу».
В видео отмечается, что для того, чтобы подать «заявку» на получение помощи, нужно перейти по ссылке в описании.
На самом деле такие сюжеты являются фейковыми и сгенерированы искусственным интеллектом, а закона №3386 вообще не существует.
Об этом сообщили в Telegram-канале «СТОП ФЕЙК ДНЕПР» со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Подобный контент распространяется для повышения охватов анонимных TG-каналов, на которые и ведут ссылки в описании под видео, — говорится в сообщении.
Пожалуйста, будьте бдительны!
Напомним, ранее мы писали, что “Ощадбанк” якобы начал блокировать карты жителей Днепра из-за неявки в ТЦК: так ли это.
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