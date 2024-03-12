Заклався з товаришем: у маршрутці Дніпра підліток їздив у мішку - Днепр Инфо
Заклався з товаришем: у маршрутці Дніпра підліток їздив у мішку
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Сегодня 13:42

Буває і таке!

Новости Днепра про Заклався з товаришем: у маршрутці Дніпра підліток їздив у мішку

Дивного пасажира днями виявили на задньому сидінні в маршрутці №23 (ж/м Ломівський – ТРЦ “Новий центр”).

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що 16-річний хлопець заклався з товаришем, що сховається в мішок у маршрутці та зможе проїхати так до кінцевої зупинки. Але не так склалося, як гадалося!

До поліції щодо цього інциденту звернень не було, повідомили журналісту dnepr.info.

Нагадаємо, раніше ми писали, що під час одного із викликів бригада “швидкої” Індустріальної підстанції Дніпровської станції екстреної медичної допомоги стикнулася з неадекватними родичами пацієнта. Деталі – ТУТ! 

Також ми повідомляли, що у Дніпрі у маршрутки під час руху відпало колесо (ВІДЕО).

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Новости Днепра про Заклався з товаришем: у маршрутці Дніпра підліток їздив у мішкуУкраїнська

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