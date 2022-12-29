Мешканка Павлограду підтримувала окупацію України

Про це повідомили павлоградські поліціянти.
Мешканка Павлограду публікувала у себе в соцмережах дописи, у яких підтримувала окупацію України. До прикладу, вона поширювала публікацію, у якій йшлося про повернення окупованим Росією населеним пунктам старих найменувань.
28 грудня в помешканні жінки провели обшук та вилучили комп’ютерну техніку, з якої затримала публікувала ці дописи. Їй оголосили про підозру в колабораціонізмі.
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