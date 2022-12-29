Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Мешканка Павлограду підтримувала окупацію України

Сьогодні 17:40
просмотров

Мешканка Павлограду підтримувала окупацію України та поширювала російську пропаганду.

Новости Днепра про Мешканка Павлограду підтримувала окупацію України

Про це повідомили павлоградські поліціянти.

Мешканка Павлограду публікувала у себе в соцмережах дописи, у яких підтримувала окупацію України. До прикладу, вона поширювала публікацію, у якій йшлося про повернення окупованим Росією населеним пунктам старих найменувань.

28 грудня в помешканні жінки провели обшук та вилучили комп’ютерну техніку, з якої затримала публікувала ці дописи. Їй оголосили про підозру в колабораціонізмі.

Читайте також:

Новости Днепра про Мешканка Павлограду підтримувала окупацію УкраїниУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Як буде у Дніпрі курсувати громадський транспорт у новорічну ніч
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:36
    Як буде у Дніпрі курсувати громадський транспорт у новорічну ніч

    Дуже скоро дніпряни будуть зустрічати новий, 2023 рік. Якщо ви…

    У поліції розповіли, що робитимуть з тими, кого впіймають на вулиці в новорічну ніч
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:47
    У поліції розповіли, що робитимуть з тими, кого впіймають на вулиці в новорічну ніч

    У поліції роз'яснили, що чекає на порушників комендантської години в…

    На вулицях Дніпра помітили “бандеромобіль” (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:57
    На вулицях Дніпра помітили “бандеромобіль” (ФОТО)

    У Дніпрі помітили бандеромобіль з потужним посланням для ворогів.

    Лежав в канаві: на виїзді із Дніпра знайшли труп чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:37
    Лежав в канаві: на виїзді із Дніпра знайшли труп чоловіка

    У передмісті Дніпра знайшли труп.

    Наверх