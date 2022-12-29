Жительница Павлограда поддерживала оккупацию Украины

Житель Павлограда поддерживала оккупацию Украины и распространяла российскую пропаганду.

Об этом сообщили павлоградские полицейские.

Жительница Павлограда публиковала у себя в соцсетях сообщения, в которых поддерживала оккупацию Украины. К примеру, она распространяла публикацию, в которой говорилось о возвращении оккупированным Россией населенным пунктам старых наименований.

28 декабря в доме женщины провели обыск и изъяли компьютерную технику, из которой задержала публиковавшая эти сообщения. Ей объявили о подозрении в коллаборационизме.

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