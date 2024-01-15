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  • Мешканка Павлограда погрожувала “зламати ноги” комунальникам за не почищений сніг

Мешканка Павлограда погрожувала “зламати ноги” комунальникам за не почищений сніг

Сьогодні 20:57
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Комунальники з Павлограда скаржаться на жінку, яка погрожувала зламати їм ноги за непочищений сніг

Новости Днепра про Мешканка Павлограда погрожувала

КП “Затишне місто” на своїй Facebook-сторінці виклало запис розмови з мешканкою Павлограда, яка погрожувала зламати ноги комунальникам за непочищений сніг.

Комунальники зазначили, що це не поодинокі випадки, коли деякі містяни у досить агресивній формі скаржаться на роботу КП.

На жаль, поруч з нами у громаді є такі люди, що постійно незадоволені роботою комунальних служб. Дописи цих «диванних кнопкодавів», які ненависні до всього навкруги, відомі з соцмереж. Також трапляються поодинокі випадки, коли анонімно телефонують у диспетчерську службу КП. Зауважуємо, що кожний такий дзвінок записується у цілодобовому режимі. І за образу співробітників, тим паче під час виконання ними своїх службових обов’язків, наступить покарання, – йдеться у повідомленні. 

 

 

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